Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:07 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:07 AM IST
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पूजा
दुर्गा भवन मंदिर : मंदिर में विशेष पूजा सुबह 7 बजे।
माता दरवाजा : शीतला माता मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
बैठक
पावर हाउस : राजीव गांधी विद्युत भवन में बिजली उपभोक्ता फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
रामलीला
आईटीआई ग्राउंड : न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से राम वनवास व भरत मिलाप का मंचन रात 9 बजे।
पटेल नगर : न्यू श्री रामलीला कमेटी की ओर से भरत मिलाप का मंचन 10 बजे
गांधी नगर : नेक कुकारो रामलीला कमेटी में भरत मिलाप का मंचन 10 बजे।
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दुर्गा भवन मंदिर : मंदिर में विशेष पूजा सुबह 7 बजे।
माता दरवाजा : शीतला माता मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
बैठक
पावर हाउस : राजीव गांधी विद्युत भवन में बिजली उपभोक्ता फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
रामलीला
आईटीआई ग्राउंड : न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से राम वनवास व भरत मिलाप का मंचन रात 9 बजे।
पटेल नगर : न्यू श्री रामलीला कमेटी की ओर से भरत मिलाप का मंचन 10 बजे
गांधी नगर : नेक कुकारो रामलीला कमेटी में भरत मिलाप का मंचन 10 बजे।