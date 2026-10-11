Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 11 Oct 2026 03:12 AM IST
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जयंती समारोह
झज्जर रोड : वैश्य महिला महाविद्यालय में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा सुबह 10 बजे।
खेल
एमडीयू : नेशनल फ्लोरबॉल प्रतियोगिता का तीसरा दिन सुबह 10 बजे।
रामलीला
आईटीआई ग्राउंड : न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से नाटक नारद मोह व वेदवती-रावण संवाद रात 9 बजे।
पटेल नगर : न्यू श्री रामलीला कमेटी की ओर से ताड़का वध का मंचन 10 बजे
गांधी नगर: नेक कुकारो वाली रामलीला में ताड़का वध का मंचन 10 बजे।
विज्ञापन
झज्जर रोड : वैश्य महिला महाविद्यालय में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा सुबह 10 बजे।
खेल
एमडीयू : नेशनल फ्लोरबॉल प्रतियोगिता का तीसरा दिन सुबह 10 बजे।
रामलीला
आईटीआई ग्राउंड : न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से नाटक नारद मोह व वेदवती-रावण संवाद रात 9 बजे।
पटेल नगर : न्यू श्री रामलीला कमेटी की ओर से ताड़का वध का मंचन 10 बजे
गांधी नगर: नेक कुकारो वाली रामलीला में ताड़का वध का मंचन 10 बजे।