Rohtak News: राजीव गांधी खेल परिसर में खेल दिवस पर होंगे हॉकी मुकाबले

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रोहतक। 29 सितंबर को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हॉकी प्रतियोगिता शामिल है। इसमें भाग लेने के लिए जिले की विभिन्न हॉकी टीमों को न्योता दिया गया है। जिला अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि खेल मुकाबले सुबह 8 बजे से शुरू होने हैं। कार्यक्रम खेल विभाग की ओर से राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट के बतौर मुख्य अतिथि आने की संभावना है। संवाद