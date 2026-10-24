{"_id":"6adc4bb4f49ebc398809a28e","slug":"himanshu-bhau-rohtak-police-failed-to-catch-2-5-lakh-reward-gangster-since-2020-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमांशु की इनसाइड स्टोरी: 2020 से सिरदर्द बना था भाऊ, रोहतक पुलिस छू भी न सकी; यूपी के इस पते से भागा था विदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, हिमांशु उर्फ भाऊ रोहतक जिले के गांव रिटौली का रहने वाला है। वह 2020 से ही फरार चल रहा है। उसके खिलाफ रोहतक में हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, अवैध हथियार, लूट, धोखाधड़ी व रंगदारी मांगने के 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। वह झज्जर में सात व दिल्ली में एक अन्य आपराधिक केस में वांछित है। भाऊ नीरज बवाना व नवीन बाली गैंग से जुड़ा हुआ है। उसने फर्जी नाम, पता, जाली कागजात का प्रयोग कर धोखाधड़ी से पासपोर्ट बनवाया। विज्ञापन ढाई लाख का ईनाम बदमाश हिमांशु उर्फ भाऊ अमेरिका में गिरफ्तार हो गया है। भाऊ 2020 से रोहतक पुलिस का सिरदर्द बना हुआ है। विदेश में बैठकर भाऊ लगातार वारदात अंजाम दे रहा है लेकिन पुलिस गिरफ्तार करना तो दूर छू तक नहीं सकी। भाऊ के विदेश में गिरफ्तार होने के बाद अब रिटौली गांव में चल रही खूनी रंजिश के शांत होने की संभावना है।

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आरोपी द्वारा पासपोर्ट के दौरान जमा किए गए सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। भाऊ विदेश से रंगदारी मांगने का रैकेट चला रहा है। आरोपी विदेश से साथियों के साथ मिलकर यहां व्यापारियों व अन्य लोगों से रंगदारी मांगता है। रंगदारी न देने पर आरोपी ने अपने अन्य साथियों के माध्यम से उन पर जानलेवा हमला भी करवाया है। इसके अतिरिक्त आरोपी पर स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस स्टेशन में अवैध हथियारों की तस्करी का केस भी दर्ज है।



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तीन साल पहले भाऊ से जुड़े ठिकानों पर पुलिस ने दी थी दबिश

पुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को एक साथ भाऊ से जुड़े ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। दबिश में 79 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 7 लाख रुपये नकद, 2 मोटरसाइकिल, 16 कारतूस, 9 आधार कार्ड, 13 पेटी शराब देसी, विदेशी मुद्रा, डेबिट कार्ड, पासपोर्ट, बैंक दस्तावेज, डायरी व नोटबुक व अन्य सामान बरामद किया गया था। नवंबर 2023 में एनआईए की टीम ने भी भाऊ के ठिकानों पर दबिश दी थी।

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विरोधी गैंग के गोगा हत्याकांड में आया था भाऊ का नाम

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जिले के रिटौली गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। इसमें कई लोगों की हत्या हो चुकी हैं। मार्च 2022 में गांव के अंदर तीन हत्या हुईं थी। इसमें दो हत्या के बाद गांव के बस चालक की हत्या हुई, जिसके पीछे भाऊ गैंग का नाम सामने आया।





पुलिस ने भाऊ के तीन-चार साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन भाऊ हाथ नहीं आया। वह 2020 से फरार था। उसके खिलाफ झज्जर के बेरी थाने में दो, आसौदा में एक व शिवाजी कॉलोनी थाने में पहले से कई केस दर्ज हैं। फरवरी 2026 में दिल्ली बाईपास पर बजरंग हत्याकांड के आरोपी गोगा की दिनदहाड़े दो शूटर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खुलासा हुआ था कि हिमांशु उर्फ भाऊ ने विदेश में बैठकर गोगा की हत्या कराई है।

गाजियाबाद के पते पर भागा था विदेश

बेरी थाने में सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच एसटीएफ रोहतक कर रही है। एसटीएफ को जांच में पता चला कि भाऊ गाजियाबाद के गलत पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश चला गया है। पासपोर्ट अगस्त में जारी किया गया है, जिसकी वैधता 2032 तक है। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने भाऊ के खिलाफ एसटीएफ की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी व पासपोर्ट एक्ट 12, 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।





भाऊ की गिरफ्तार से रिटौली के गैंगवार शांत होने की संभावना बढ़ी

गैंगवार के चलते रिटौली गांव में छह साल से पांच हत्याएं हो चुकी हैं। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ तीन साल पहले विदेश भाग गया था। दूसरी तरफ गैंगस्टर अंकित उर्फ बाबा सोनीपत जेल में बंद है। उसका भाई सन्नी जरूर बाहर है। पहले बताया गया कि भाऊ पुर्तगाल में हैं। बाद में पता चला कि पुर्तगाल से अमेरिका चला गया है। वहां बैठकर भाऊ गैंग चला रहा था।

कभी दोस्त थे भाऊ और बाबा

गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ व अंकित उर्फ बाबा एक ही गांव रिटौली के रहने वाले हैं। दोनों कभी दोस्त होते थे। बाद में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जेल में बंद अंकित पर 2016 में शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने मारपीट, धमकी देने व एससी-एसटी एक्ट का केस दर्ज किया था। जमानत पर आने के बाद 2018 में उस पर मारपीट व धमकी का केस दर्ज हुआ।

फरवरी 2022 में हत्या के प्रयास, मार्च 2022 में हत्या का केस दर्ज किया गया। साल 2023 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके भाई सन्नी के खिलाफ झज्जर के सदर थाने में 2021 में मारपीट व धमकी, दिसंबर 2021 में बेरी थाने में जानलेवा हमले, जनवरी 2021 में आर्म्स एक्ट, मार्च 2022 में शिवाजी कॉलोनी थाना रोहतक में हत्या का केस दर्ज हुआ था। सन्नी जेल से बाहर है। जबकि भाऊ 2022 में विदेश भाग गया। वहीं से गैंग चला रहा था।



भाऊ के निशाने पर रहे बजरंग हत्याकांड के आरोपी

अमेरिका में बैठकर गैंग चला रहा गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ चचेरे भाई रोहित उर्फ बजरंग की हत्या का बदला लेना चाहता था। जमानत के बाद जेल से बाहर आए रिटौली निवासी अनिल की एक साल पहले पहले और फरवरी 2026 में रिटौली गांव के भानजे सोनीपत के गांव निजामपुर निवासी दिनेश उर्फ गोगा की हत्या करवा दी।

पुलिस रिकार्ड के मुताबिक मार्च 2023 में रिटौली निवासी रोहित उर्फ बजरंग उस समय गोली मारकर हत्या की गई थी, जब वह बैंक मित्र के पास गया हुआ था। जब बैंक मित्र के पिता राजेंद्र ने रोकने का प्रयास किया तो उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई थी।

शिवाजी कॉलोनी थाने में रोहित के परिजनों ने अंकित उर्फ बाबा व उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी साल हिमांशु उर्फ भाऊ फर्जी पत्ते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया।



रोहित हत्याकांड में जमानत पर बाहर आए अंकित उर्फ बाबा के चाचा अनिल की जुलाई 2025 में रिटौली गांव के नजदीक रोहतक-बेरी रोड पर आठ से 10 गोलियां मारकर हत्या करवा दी थी। फिर जमानत पर चल रहे आरोपी दिनेश उर्फ गोगा की फरवरी माह में दिल्ली बाईपास पर हत्या करवा दी।