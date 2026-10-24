Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
सम्मेलन
एक रुपया चौक : इनेलो कार्यालय में नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में सम्मेलन सुबह 10:30
दौरा
बैठक
दिल्ली रोड : बीपी जैन स्किल सेंटर में टिकाना सत् बाबा सांवल शाह की ओर से बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
निरीक्षण
नई अनाज मंडी : कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा नई अनाज मंडी में खरीफ फसलों की खरीद का जायजा लेंगे दोपहर 12 बजे।
प्रदर्शन
गोहाना अड्डा : नगर निगम पार्षदों की ओर से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शाम 4 बजे।
लोकार्पण
हिसार रोड : कुष्ठ आश्रम में राज्यपाल करेंगे भवनों का लोकार्पण शाम 5:30 बजे।
विज्ञापन
एक रुपया चौक : इनेलो कार्यालय में नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में सम्मेलन सुबह 10:30
दौरा
बैठक
दिल्ली रोड : बीपी जैन स्किल सेंटर में टिकाना सत् बाबा सांवल शाह की ओर से बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
निरीक्षण
नई अनाज मंडी : कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा नई अनाज मंडी में खरीफ फसलों की खरीद का जायजा लेंगे दोपहर 12 बजे।
प्रदर्शन
गोहाना अड्डा : नगर निगम पार्षदों की ओर से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शाम 4 बजे।
लोकार्पण
हिसार रोड : कुष्ठ आश्रम में राज्यपाल करेंगे भवनों का लोकार्पण शाम 5:30 बजे।