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हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक हिमांशु भाऊ और उसके साथियों के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। मूल रूप से रोहतक के रिटौली गांव निवासी हिमांशु हरियाणा और दिल्ली पुलिस की ''मोस्ट वांटेड'' सूची में शामिल था। विज्ञापन



कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी हो चुका है। अगस्त 2025 में गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही पुलिस को हिमांशु की तलाश थी और इंटरपोल के जरिये लुकआउट नोटिस जारी कराया गया था। हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक हिमांशु भाऊ और उसके साथियों के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। मूल रूप से रोहतक के रिटौली गांव निवासी हिमांशु हरियाणा और दिल्ली पुलिस की ''मोस्ट वांटेड'' सूची में शामिल था।कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी हो चुका है। अगस्त 2025 में गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद से ही पुलिस को हिमांशु की तलाश थी और इंटरपोल के जरिये लुकआउट नोटिस जारी कराया गया था। विज्ञापन विज्ञापन हरियाणा का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु भाऊ के ऊपर यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक हिमांशु को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने गिरफ्तार किया है। उसे नीरज बवाना गैंग का करीबी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग कट्टर विरोधी बताया जाता है।

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हिमांशु विदेश में बैठकर अपना गिरोह चलाता था। उसका मुख्य धंधा व्यापारियों, शराब विक्रेताओं और सट्टेबाजों से पैसे की वसूली करना है। वह पहली बार बड़े पैमाने पर सुर्खियों में तब आया जब साल 2022 में उसने हरियाणा में महज 24 घंटे के भीतर 3 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम दिलवाया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, अपराध की दुनिया में हिमांशु भाऊ को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।

17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में उतरा

हिमांशु भाऊ महज 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में उतरा था। साल 2020 में वह हिसार के एक बाल सुधार गृह से 20 अन्य लड़कों के साथ फरार हो गया था, जिसके बाद उसने अपना खुद का सिंडिकेट बनाया। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, फिरौती और हथियारों की तस्करी के 30 से अधिक केस दर्ज हैं।

बर्गर किंग हत्याकांड से सुर्खियों में आया

जून 2024 में दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में अमन जूण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद हिमांशु भाऊ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। उसने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। पुलिस ने इस मामले को गैंगवार के पहलू से भी जांचा और कथित गिरोह के सदस्यों की भूमिका की पड़ताल की।





फर्जी पासपोर्ट के जरिए फरार हो गया था हिमांशु

हिमांशु फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार हो गया था। वह अमेरिका या पुर्तगाल जैसे देशों में बैठकर वॉट्सएप कॉल्स के जरिए भारत के बड़े व्यापारियों, डॉक्टरों और प्रॉपर्टी डीलर्स से करोड़ों की रंगदारी मांगता था। पैसे न देने पर उसके भारत में मौजूद शूटर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दहशत फैलाते थे।



