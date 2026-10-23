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Rohtak News: छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी

Fri, 23 Oct 2026 07:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 23 Oct 2026 07:25 PM IST
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Provided information about scholarship schemes
रोहतक। महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्रवृत्ति जागरूकता एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी देना था। एससी, बीसी सेल के तत्वावधान में यह सत्र हुआ। प्राचार्य के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज बताए गए। ज्योति बडवाल और ज्योति नांदल ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्राओं को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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