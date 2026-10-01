Rohtak News: छोटूराम कॉलेज में नए सत्र पर हुआ हवन

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रोहतक। छोटूराम कॉलेज ऑफ एडुकेशन में नए शैक्षणिक सत्र के लिए वीरवार को हवन किया गया। जाट शिक्षा समिति के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने चौधरी छोटूराम को नमन कर शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील की। पूर्व प्राचार्य जगदेव विद्यालंकार ने भी हवन का महत्व बताया। इस अवसर पर जाट शिक्षा समिति के उपप्रधान धर्मराज, महासचिव एडवोकेट नवदीप मोनू, कॉलेजियम सदस्य डॉ कपूर सिंह व अन्य उपस्थित रहे। संवाद