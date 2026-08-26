Rohtak News: महम के मॉडल स्कूल की छात्राओं ने अधिकारियों को बांधी राखी
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 26 Aug 2026 09:33 PM IST
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महम। रक्षाबंधन पर मॉडल स्कूल महम की छात्राओं ने रोहतक जिले व महम खंड के अधिकारियों तथा गणमान्य व्यक्तियों को राखियां बांधीं। छात्राओं ने उपायुक्त सतबीर सिंह को 11 फीट लंबी राखी भेंट की। उन्होंने मॉडल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष राम अवतार गुप्ता और पुष्पा गुप्ता को राखी बांधी। प्रबंधन सदस्यों राम निवास हुड्डा, पवन आहूजा, संजिली आहूजा और विजय बल्हारा भी शामिल थे। महम के एसडीएम विपिन कुमार, केमिस्ट एसोसिएशन रोहतक के अध्यक्ष सतीश कत्याल और मनोनीत पार्षद ऋषि भारद्वाज को भी राखी दी गई। अधिकारियों ने बच्चों द्वारा तैयार राखियों की प्रशंसा की। उन्होंने छात्राओं को आशीर्वाद दिया। सोसाइटी के सचिव राजेश सहगल ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह गतिविधियां भारतीय परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। संवाद
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