फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Drinking water bills have not been reaching Badli

Rohtak News: बादली में 14 माह से नहीं पहुंच रहे पेयजल के बिल

Wed, 16 Sep 2026 02:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Drinking water bills have not been reaching Badli
बादली। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के वाटर वर्क्स डिवीजन के अंतर्गत बादली गांव के पेयजल उपभोक्ताओं को नियमित रूप से पानी के बिल नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है।
विज्ञापन

बादली की मीनाक्षी, मीना और अजय का कहना है कि 14 माह से उपभोक्ताओं को पानी के बिल नहीं पहुंचने के कारण उन्हें यह जानकारी नहीं मिल रही कि उनके कनेक्शन पर कितना बिल बन रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को औसत बिल के आधार पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी अथवा निर्धारित राहत का भी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है।
विज्ञापन

लंबे समय तक बिल जारी नहीं हुए तो भविष्य में एक साथ अधिक राशि के बिल भेजे जा सकते हैं। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले नियमित बिल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपभोक्ताओं तक बिल पहुंचाना विभाग की जिम्मेदारी है। इससे उपभोक्ताओं को समय पर देय राशि की जानकारी मिलेगी और वे अपना भुगतान भी समय पर कर सकेंगे। गांव में करीब तीन हजार पेयजल कनेक्शन है और अधिकतर उपभोक्ताओं के पास बिल नहीं पहुंचे हैं। बादली के ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से गांव में नियमित बिल भेजने की मांग की है।

वहीं विभाग के एसडीओ सर्वजीत सिंह ने बताया कि हर 6 माह में बिल भेजने का काम किया जाता है। इसके बाद भी अगर कहीं उपभोक्ताओं को बिल वितरित नहीं हुए हैं तो उन्हें जल्द वितरित कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed