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Rohtak News: हाईटेंशन लाइन के भूमि मूल्यांकन में सुधार की मांग

Thu, 05 Nov 2026 02:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:11 AM IST
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Demand for revision of land valuation in
सोनीपत। हाईटेंशन लाइनों के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीनों के मूल्यांकन में कथित गड़बड़ी के विरोध में गुहणा और सोहटी गांवों में किसानों का धरना पांच माह से जारी है। किसानों का आरोप है कि मार्केट रेट सर्टिफिकेशन के दौरान उनकी जमीनों की बाजार कीमत का सही आकलन नहीं किया गया। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर आपत्तियां दर्ज करवाने के बावजूद मूल्यांकन में सुधार नहीं हुआ। इसके चलते प्रभावित किसानों ने खेतों में हाइटेंशन लाइन बिछाने का काम रुकवा रखा है। किसान युद्धविंद्र ने बताया कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष भी मांग उठाई गई थी।
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