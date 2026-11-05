Rohtak News: बातों में फंसाकर महिला से उतरवाए सोने के कड़े

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बबीता के अनुसार वह मंगलवार शाम बच्चों के कपड़े खरीदने मार्केट आई थी। इसी दौरान दो पुरुष और एक महिला मिले और बातचीत शुरू कर उसका विश्वास जीत लिया। उनकी बातों में आकर वह उनके साथ चलने लगी और अपने हाथों से चार कड़े उतारकर उन्हें दे दिए। कुछ देर बाद कड़े वापस मांगने पर तीनों ने लौटाने से इन्कार कर दिया और भाग गए।सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रविंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।