Rohtak News: बातों में फंसाकर महिला से उतरवाए सोने के कड़े
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:18 AM IST
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सोनीपत। कच्चे क्वार्टर स्थित कपड़ा मार्केट में खरीदारी के लिए पहुंची महिला को दो पुरुषों और एक महिला ने बातों में उलझाकर सोने के चार कड़े हड़प लिए। काठ मंडी के कृष्णा नगर की रहने वाली बबीता ने सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बबीता के अनुसार वह मंगलवार शाम बच्चों के कपड़े खरीदने मार्केट आई थी। इसी दौरान दो पुरुष और एक महिला मिले और बातचीत शुरू कर उसका विश्वास जीत लिया। उनकी बातों में आकर वह उनके साथ चलने लगी और अपने हाथों से चार कड़े उतारकर उन्हें दे दिए। कुछ देर बाद कड़े वापस मांगने पर तीनों ने लौटाने से इन्कार कर दिया और भाग गए।
सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रविंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।
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बबीता के अनुसार वह मंगलवार शाम बच्चों के कपड़े खरीदने मार्केट आई थी। इसी दौरान दो पुरुष और एक महिला मिले और बातचीत शुरू कर उसका विश्वास जीत लिया। उनकी बातों में आकर वह उनके साथ चलने लगी और अपने हाथों से चार कड़े उतारकर उन्हें दे दिए। कुछ देर बाद कड़े वापस मांगने पर तीनों ने लौटाने से इन्कार कर दिया और भाग गए।
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सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रविंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।