कार की किस्त ने बनाया भाऊ गैंगस्टर: खौफ में विरोधी गैंग की जमीन बनी बंजर; मां भी छोड़ गई गांव, बहन शादीशुदा

एक कार की किस्त ने 17 साल के हिमांशु उर्फ भाऊ को प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया। अमेरिका में गिरफ्तार रिटौली गांव के भाऊ पर 2.50 लाख रुपये हरियाणा पुलिस तो 1 लाख रुपये दिल्ली पुलिस ने भाऊ पर ईनाम घोषित कर रखा है। भाऊ की गिरफ्तारी के बाद गांव में खामोशी का माहौल है। ग्रामीण दबी जुबान में ही भाऊ को लेकर बात कर रहे हैं कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि यहां तो एक गैंग के परिवार से राम-राम तक करने पर दूसरी गैंग विरोधी मान लेती है।

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भाऊ की गिरफ्तारी के बाद मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर रोहतक-बेरी रोड पर स्थित गांव रिटौली में हर रोज की तरह सामान्य दिन रहा। सड़क किनारे कुछ लोग हुक्का गुड़गड़ाते दिखा तो कोई हर रोज की दिनचर्या में व्यस्त रहा। ग्रामीणों ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि गांव में चार पाने चौथिया, चुड़के व लगाड़ व गिरावड़ियां हैं।हिमांशु उर्फ भाऊ चौथ तो अंकित उर्फ बाबा व सन्नी रिटौलिया चुड़के पाने से है। छह साल पहले गांव निवासी हंसराज की बस रोहतक से बेरी के बीच में चलती थी। हंसराज ने सन्नी के पिता जोगेंद्र की जमीन के कागजात देकर खरीदी थी। इस कार को भाऊ के परिवार का एक युवक चलाता था। ताकि हंसराज की बस के आगे की सवारी कोई ऑटो या दूसरी गाड़ी वाला न ले जाए।कार की किस्त भरने को लेकर विवाद हो गया। तय हुआ कि जो युवक कार चलाता है वह किस्त जमा करवा देगा। इसके बावजूद पंचायत के दो दिन बाद सन्नी व भाऊ के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि भाऊ ने फायर कर दिया और गोली सन्नी के हाथ में लगी। बाकी युवकों ने जोहड़ में कूदकर जान बचाई। नाबालिग होने के कारण भाऊ को हिसार की बोस्टल जेल भेज दिया गया।दो साल बाद 2020 में हिमांशु उर्फ भाऊ अपने साथियों सहित जेल से भाग गया और अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। 2023 में पुलिस को जांच में पता चला कि भाऊ 2022 में ही गाजियाबाद के फर्जी पत्ते पर विदेश भाग गया है। पहले पुर्तगाल गया और वहां से अमेरिका पहुंच गया। अब अमेरिका में उसके पकड़े जाने की सूचना है।