फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   BJP leader's son beaten with a griddle and ladles at MDU; video goes viral.

Rohtak News: एमडीयू में भाजपा नेता के बेटे को तवे-चमचों से पीटा, वीडियो वायरल

Wed, 26 Aug 2026 08:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 26 Aug 2026 08:49 PM IST
विज्ञापन
BJP leader's son beaten with a griddle and ladles at MDU; video goes viral.
49-एमडीयू में युवक को पीटते छात्र। स्रोत : सोशल मीडिया
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) में भाजपा मंडल अध्यक्ष भूप सिंह के बेटे देव सिंह को 20-25 छात्रों ने बुधवार को बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने उन्हें कैंटीन से घसीटकर परिसर से निकाला और तवे-चमचों से कई वार किए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पीजीआई थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वीडियो में युवक देव को पीटते दिख रहे हैं। पीड़ित 'भाई गलती हो गई, रुक जाओ' चिल्लाता रहा। कई छात्र वारदात देखते रहे लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल देव को अस्पताल में भर्ती कराया।
विज्ञापन

गरनावठी निवासी व भाजपा के मंडल अध्यक्ष भूप सिंह ने बताया कि देव की एफडीसी कैंटीन में साझेदारी है। बुधवार दोपहर वह अकेला कैंटीन में बैठा था। आरोप है कि खेड़ी साध निवासी विक्की और उसके साथियों ने बेटे पर हमला बोल दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विक्की पहले भी देव पर हमला कर चुका है। दिसंबर 2025 को विक्की ने देव को काले रंग की स्कॉर्पियो से कुचलने का प्रयास किया था। कुछ छात्रों ने गाड़ी पर पथराव कर देव की जान बचाई थी।
आरोपी बोला-देव ने पिस्टल से बोला हमला

एजुकेशन विभाग के पीएचडी छात्र विक्की ने रजिस्ट्रार को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि एक बाहरी युवक ने उस पर पिस्टल से हमला किया है। उन्होंने बताया कि वह बुधवार को साथी के साथ एफडीसी कैंटीन की तरफ चाय पीने जा रहा था। रास्ते में देव ने उस पर पिस्टल से हमला कर दिया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई।


वर्जन
छात्रों के बीच मारपीट होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची। मारपीट में एक युवक घायल है, उसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।
- नीरज, पीजीआई थाना प्रभारी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed