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बार एसोसिएशन चुनाव: प्रधान पद पर त्रिकोणीय मुकाबला, कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन

Tue, 01 Sep 2026 02:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:04 AM IST
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Bar Association Elections: Triangular contest for the post of President; uncontested election for several other
नारनौल। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। प्रधान पद के लिए विजयपाल सिंह, संतोख सिंह यादव एवं नित्यानंद यादव मैदान में डटे हुए हैं, जिससे प्रधान पद पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।
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वहीं उपप्रधान पद के लिए राजबाला यादव एवं प्रग्या शर्मा के बीच मुकाबला होगा। सचिव पद के लिए साकेत मुकर, सुगन सिंह एवं हरेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है इसी प्रकार लाइब्रेरियन पद के लिए विजेंद्र चंदेला एवं देवेंद्र कुमार के बीच मुकाबला होगा।
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इस अवसर पर चुनाव अधिकारी करण सिंह एडवोकेट, ललित तंवर एडवोकेट व मुकेश सैनी एडवोकेट ने संयुक्त रूप बताया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर प्रियंका, जो की महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित था, को ज्वाइंट सेक्रेटरी घोषित कर दिया गया, वहीं ट्रेजरर पद पर राहुल भगवारिया और ऑडिटर पद पर अश्वनी यादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि शेष पदों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 सितंबर को सुबह 9:00 से 4:00 तक मतदान कराया जाएगा।
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