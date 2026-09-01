बार एसोसिएशन चुनाव: प्रधान पद पर त्रिकोणीय मुकाबला, कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं उपप्रधान पद के लिए राजबाला यादव एवं प्रग्या शर्मा के बीच मुकाबला होगा। सचिव पद के लिए साकेत मुकर, सुगन सिंह एवं हरेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है इसी प्रकार लाइब्रेरियन पद के लिए विजेंद्र चंदेला एवं देवेंद्र कुमार के बीच मुकाबला होगा।इस अवसर पर चुनाव अधिकारी करण सिंह एडवोकेट, ललित तंवर एडवोकेट व मुकेश सैनी एडवोकेट ने संयुक्त रूप बताया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर प्रियंका, जो की महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित था, को ज्वाइंट सेक्रेटरी घोषित कर दिया गया, वहीं ट्रेजरर पद पर राहुल भगवारिया और ऑडिटर पद पर अश्वनी यादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि शेष पदों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 सितंबर को सुबह 9:00 से 4:00 तक मतदान कराया जाएगा।