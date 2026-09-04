Rohtak News: 17 मिमी बारिश ने दी गर्मी से राहत, शहर में हुआ जलभराव

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रोहतक/सांपला। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को शुक्रवार को 17 मिमी बारिश ने राहत दी। इस बारिश से खरीफ की फसलों को भी फायदा होगा। धान की फसलों में अधिक लाभ पहुंचेगा। हालांकि, अन्य फसलों को भी कोई नुकसान नहीं है।श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दिनभर मौसम बदलता रहा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। कस्बे में सफाई न होने से गंदगी फैली रही। कानूनगो प्रदीप कुमार ने बताया कि सांपला में शाम 5 बजे तक दो मिमी बारिश हुई। देर शाम तक बूंदाबांदी होती रही।शहर में दोपहर को अच्छी-खासी बरसात हुई। शहर की कई काॅलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी रही। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम के समय हिसार रोड पर आने वाले गांवों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई।सुभाष नगर, गांधी कैंप बाजार और देव कॉलोनी इलाकों में जलभराव देखने को मिला। वहीं जिले में कई इलाके ऐसे भी थे जहां पर धूल उड़ती रही।