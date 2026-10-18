Rewari News: दड़ौली मार्ग पर कार की टक्कर से युवक की मौत, गाड़ी लेकर भाग निकला चालक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चेतन शनिवार की देर शाम घूमने के लिए गांव दड़ौली की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक टाटा टियागो कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया।आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नाहड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे में शामिल कार व उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।चेतन तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसकी दो बहनों की शादी हो चुकी है। करीब ढाई साल पहले पिता ताराचंद की मौत के बाद परिवार को चेतन से काफी उम्मीदें थीं। वह अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा और टेस्ट पास कर चुका था।परिवार को उम्मीद थी कि जल्द जारी होने वाली अंतिम सूची में उसका नाम आएगा और वह सेना में भर्ती होकर परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा लेकिन सड़क हादसे ने परिवार के सपनों को तोड़ दिया। बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर है।वर्जनशनिवार शाम को सूचना मिली थी कि एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गया है। पुलिस जब पहुंची तो उसकी मौत हो गई थी। मामले में परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।-अरविंद, प्रभारी नाहड़ चौकी