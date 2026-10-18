फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Man dies after being hit by an unidentified vehicle

Rewari News: अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत

Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Man dies after being hit by an unidentified vehicle
धारूहेड़ा। अलवर बाईपास पर रविवार की सुबह एक ढाबे के नजदीक 55 वर्षीय रवि का शव सड़क पर पड़ा मिला। उसका सिर कुचला हुआ था। मृतक के स्थायी पते और परिजनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में धारूहेड़ा के वार्ड नंबर छह निवासी संदीप सैनी ने बताया कि वह सोहना रोड पर ढाबा चलाते हैं। पिछले कई दिनों से करीब 55 वर्ष का एक व्यक्ति उनके ढाबे पर खाना खाने आता था। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम रवि बताया था, लेकिन उसके बारे में अन्य जानकारी नहीं थी।
विज्ञापन

संदीप सैनी के अनुसार रविवार सुबह करीब पांच बजे किसी व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि ढाबे से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शव की पहचान रवि के रूप में की। उन्होंने आशंका जताई कि किसी अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बाद में संदीप सैनी की शिकायत पर थाना सेक्टर-6 धारूहेड़ा में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed