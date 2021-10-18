Rewari News: नाई वाली चौक पर युवक पर जानलेवा हमला, दूसरा आरोपी गिरफ्तार

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28 अगस्त को विनय कुमार निवासी तरमऊ गढ़ी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी मोहल्ला रामबास, अपने दोस्त मनोज के साथ नाई वाली चौक पर खड़ा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज की।विरोध करने पर आरोपियों ने बाइक घुमाकर दोनों पर हॉकी से हमला कर दिया। हमले में विनय को गंभीर चोटें आईं और उसके शरीर में कई फ्रैक्चर हुए। उसका उपचार नोएडा के अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान आरोपियों ने राहगीरों की गाड़ियों पर भी हॉकी से वार किए। भीड़ जुटने पर दोनों मौके से फरार हो गए।सीआईए प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि भारत उर्फ छोटू को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को उसे घटनास्थल पर ले जाकर मौका-ए-वारदात की तस्दीक कराई गई।आरोपी हत्या के मामले में जेल में बंद था और करीब एक माह पहले जमानत पर बाहर आया था। उसके खिलाफ इसके बाद तीन अन्य मामले भी दर्ज हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात में तीन आरोपी शामिल थे। तीसरा आरोपी मनीष फिलहाल किसी अन्य विवाद में घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। उसके स्वस्थ होने पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।