Rewari News: तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से युवती घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 27 Sep 2026 11:34 PM IST
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धारूहेड़ा। बास रोड स्थित विशाल कॉलोनी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक युवती घायल हो गई। घायल युवती की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस को दी शिकायत में विशाल कॉलोनी निवासी संध्या ने बताया कि 24 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी गली में सड़क के बांई ओर चल रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की काले रंग की कार तेज रफ्तार से उसकी ओर आई।
कार का अगला हिस्सा उसकी तरफ होने के कारण वह बचने के लिए दांई ओर हुई, लेकिन कार का टायर उसके बांए पैर के ऊपर चढ़ गया। हादसे में उसे चोट लगी और वह गिरकर कुछ समय के लिए आंखें बंद हो जाने की स्थिति में पहुंच गई।
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घटना के बाद वह अपने चाचा के साथ उपचार के लिए अस्पताल गई और बाद में मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुलिस को शिकायत दी। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर कार और उसके चालक की पहचान सहित हादसे के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
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पुलिस को दी शिकायत में विशाल कॉलोनी निवासी संध्या ने बताया कि 24 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी गली में सड़क के बांई ओर चल रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की काले रंग की कार तेज रफ्तार से उसकी ओर आई।
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कार का अगला हिस्सा उसकी तरफ होने के कारण वह बचने के लिए दांई ओर हुई, लेकिन कार का टायर उसके बांए पैर के ऊपर चढ़ गया। हादसे में उसे चोट लगी और वह गिरकर कुछ समय के लिए आंखें बंद हो जाने की स्थिति में पहुंच गई।
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घटना के बाद वह अपने चाचा के साथ उपचार के लिए अस्पताल गई और बाद में मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुलिस को शिकायत दी। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर कार और उसके चालक की पहचान सहित हादसे के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।