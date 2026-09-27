Rewari News: तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से युवती घायल

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पुलिस को दी शिकायत में विशाल कॉलोनी निवासी संध्या ने बताया कि 24 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी गली में सड़क के बांई ओर चल रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की काले रंग की कार तेज रफ्तार से उसकी ओर आई।कार का अगला हिस्सा उसकी तरफ होने के कारण वह बचने के लिए दांई ओर हुई, लेकिन कार का टायर उसके बांए पैर के ऊपर चढ़ गया। हादसे में उसे चोट लगी और वह गिरकर कुछ समय के लिए आंखें बंद हो जाने की स्थिति में पहुंच गई।घटना के बाद वह अपने चाचा के साथ उपचार के लिए अस्पताल गई और बाद में मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुलिस को शिकायत दी। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर कार और उसके चालक की पहचान सहित हादसे के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।