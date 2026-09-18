Rewari News: दस हजार दीयों से जगमग हुए जलस्रोत

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कार्यकारी अभियंता विनय प्रकाश चौहान ने बताया कि अधीक्षण अभियंता सतीश राठी के मार्गदर्शन में जिले के रेवाड़ी, बावल और कोसली मंडल के विभिन्न जल स्रोतों पर दीप प्रज्वलित किए गए। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में विभाग द्वारा स्थापित जलघरों, बूस्टर और मल शोधन संयंत्रों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पेयजल पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। साथ ही जिले में पिछले वर्षों के दौरान स्थापित मल शोधन संयंत्र स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक हैं।कार्यक्रम में कार्यकारी अभियंता अशोक यादव, उपमंडल अभियंता जयप्रकाश, इंद्रजीत यादव, अनिल स्वामी, विनोद बागड़ी, मुकेश शर्मा, गजराज यादव सहित कनिष्ठ अभियंता और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।