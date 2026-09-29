Rewari News: सेवा सेतु शिविर में ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी

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जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू बाला ने बताया कि अभियान के तहत सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही पात्र नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया, दस्तावेज और संबंधित विभागीय सेवाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे सेवा सेतु शिविरों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और पात्रता के अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।