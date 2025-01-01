Rewari News: लिसाना में गंदगी से ग्रामीण परेशान, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 12:42 AM IST
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रेवाड़ी। गांव लिसाना में गंदगी की शिकायत तीन माह पहले किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आंगनबाड़ी और टिन शेड के आसपास वर्षों से कूड़ा-कर्कट व गोबर पड़ा है। सफाई की मांग को लेकर ग्रामीण तीन महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
जय शेखर ने बताया कि शिकायतों के साथ मौके की तस्वीरें भी अधिकारियों को दी गई हैं। इसके बावजूद सफाई नहीं कराई गई। तीन से चार बार सीएम विंडो और समाधान शिविर में शिकायत देने के अलावा डीसी दरबार में भी मामला उठा चुके हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन मौके पर स्थिति नहीं बदलती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक बुनियादी समस्या के समाधान में महीनों लग रहे हैं, तो शिकायत निवारण व्यवस्था का लाभ कैसे मिलेगा।
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ग्रामीणों ने गांव की पंचायती जमीन पर कथित अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच और पैमाइश कराने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यदि कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही आंगनबाड़ी और टीन शेड के आसपास सफाई कराकर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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जय शेखर ने बताया कि शिकायतों के साथ मौके की तस्वीरें भी अधिकारियों को दी गई हैं। इसके बावजूद सफाई नहीं कराई गई। तीन से चार बार सीएम विंडो और समाधान शिविर में शिकायत देने के अलावा डीसी दरबार में भी मामला उठा चुके हैं।
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ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन मौके पर स्थिति नहीं बदलती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक बुनियादी समस्या के समाधान में महीनों लग रहे हैं, तो शिकायत निवारण व्यवस्था का लाभ कैसे मिलेगा।
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ग्रामीणों ने गांव की पंचायती जमीन पर कथित अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच और पैमाइश कराने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यदि कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही आंगनबाड़ी और टीन शेड के आसपास सफाई कराकर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।