Rewari News: लिसाना में गंदगी से ग्रामीण परेशान, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

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जय शेखर ने बताया कि शिकायतों के साथ मौके की तस्वीरें भी अधिकारियों को दी गई हैं। इसके बावजूद सफाई नहीं कराई गई। तीन से चार बार सीएम विंडो और समाधान शिविर में शिकायत देने के अलावा डीसी दरबार में भी मामला उठा चुके हैं।ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन मौके पर स्थिति नहीं बदलती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक बुनियादी समस्या के समाधान में महीनों लग रहे हैं, तो शिकायत निवारण व्यवस्था का लाभ कैसे मिलेगा।ग्रामीणों ने गांव की पंचायती जमीन पर कथित अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच और पैमाइश कराने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यदि कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही आंगनबाड़ी और टीन शेड के आसपास सफाई कराकर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।