Rewari News: हाईवे पर सिलिंडरों से भरी पिकअप पकड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

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बावल थाना प्रभारी रणबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थानागाजी से भिवाड़ी की तरफ अवैध रूप से गैस सिलिंडर ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जयसिंहपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की और संदिग्ध पिकअप को रुकवा लिया। विज्ञापन

पुलिस ने चालक से गाड़ी में रखे सिलिंडर से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई कागजात नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया। बावल थाना प्रभारी रणबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थानागाजी से भिवाड़ी की तरफ अवैध रूप से गैस सिलिंडर ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जयसिंहपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की और संदिग्ध पिकअप को रुकवा लिया।पुलिस ने चालक से गाड़ी में रखे सिलिंडर से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई कागजात नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया।

बावल। पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर बॉर्डर के पास घरेलू गैस सिलिंडरों से भरी एक पिकअप को जब्त किया है। गाड़ी में 50 सिलिंडर मिले हैं। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी अलवर जिले के थानागाजी निवासी राजेश और विजय हैं। घटना की सूचना मिलने पर खाद्य आपूर्ति