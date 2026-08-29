Rewari News: ग्रामीणों को नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ

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एएसआई जितेंद्र कुमार ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। नशे की लत के कारण कई बार युवा अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना जरूरी है।यदि कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ गया है तो उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, पुलिस हरसंभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को नशे के सेवन या अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति की जानकारी है तो मानस हेल्पलाइन 1933 या डायल 112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।