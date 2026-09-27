Rewari News: विजय चौहान अध्यक्ष और सुशीला यादव सचिव बनीं

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नवनियुक्त महिला अध्यक्ष विजय चौहान ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसे वह पूरी निष्ठा से निभाएंगी। उन्होंने जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास करने की बात कही।संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार समेत कई जनसमस्याओं को लेकर लोगों में रोष है। उन्होंने सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं, फुटपाथ पर अतिक्रमण और नगर परिषद की संपत्ति आईडी से जुड़ी शिकायतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संगठन संपत्ति आईडी से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच और तथ्य सामने लाने के लिए प्रयास करेगा।उन्होंने लोगों से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करने और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें संगठन तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शेर सिंह वर्मा, महासचिव राजेश वर्मा, डॉ. सुभाष यादव, सुंदर मुदगिल, किरण कुमार, महावीर सिंह, विनोद गुप्ता, कंवर सिंह धारूहेड़ा, सेवानिवृत्त आईपीएस मोलर सिंह यादव और दिनेश कपूर सहित अन्य मौजूद रहे।