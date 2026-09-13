Rewari News: उषा रुस्तगी को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से नवाजा

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कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ऊषा प्रियदर्शी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ रहे। ऊषा प्रियदर्शी ने कहा कि शिक्षक समाज का असली दर्पण होता है। शिक्षक के बिना सशक्त समाज की कल्पना संभव नहीं है।उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में अपनी मूल संस्कृति से दूर हो रही है, जो चिंता का विषय है। शिक्षकों को युवाओं को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।शंकर लाल धूपड़ ने शिक्षकों के सम्मान के लिए समिति के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम संयोजक प्राचार्या शोभा भारद्वाज और प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने अतिथियों व प्रतिभागियों का आभार जताया।इस अवसर पर वीपी यादव, शर्मिला धनखड़, धर्मवीर बलडोदिया, सत्यवीर नाहड़िया, दिनेश शर्मा, डॉ. अभिनव शर्मा, डॉ. युवराज शर्मा, डॉ. आरुषि वशिष्ठ, पारिस शर्मा और मुकेश लावणिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।