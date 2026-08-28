Rewari News: दो नशा तस्कर गिरफ्तार, 8.82 ग्राम स्मैक बरामद

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थाना रामपुरा पुलिस की टीम को 27 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई थी कि सुभाष बस्ती मोहल्ला कुतुबपुर निवासी खडग सिंह उर्फ पीयूष एक टेंट हाउस के पास एक बंद मकान के सामने अवैध रूप से स्मैक बेच रहा है।इसके बाद पुलिस ने छापा डालकर आरोपी को गिरफ्तार किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली गई तलाशी के दौरान आरोपी पीयूष के कब्जे से 1.70 ग्राम स्मैक बरामद हुई।27 अगस्त को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट की टीम को सूचना मिली कि गांव रामपुरा का रहने वाला कपिल अपने गांव के सरकारी स्कूल के पास स्थित जोहड़ के समीप अपनी स्कूटी के पास खड़ा होकर स्मैक बेच रहा है।टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को दबोच लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 7.12 ग्राम स्मैक बरामद की गई।