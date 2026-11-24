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समिति के महासचिव एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के निजी सचिव हरेंद्र यादव ने बाबू मोहर सिंह को अहीरवाल में शैक्षणिक क्रांति का जनक बताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए दूरदर्शी प्रयास किए। रेवाड़ी, गुरुग्राम और हांसी में उनके प्रयासों से स्थापित शिक्षण संस्थान सामाजिक और शैक्षणिक बदलाव के केंद्र बने। उनके योगदान को क्षेत्र के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।कार्यक्रम में गांव बूढ़पुर की सरपंच मोनिका यादव, लाखनौर के सरपंच ऋषिराज यादव, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन कर्ण सिंह, सेवानिवृत्त एसडीओ फूल सिंह, सूबेदार ईश्वर सिंह, सेवानिवृत्त आईएफएस बीरबल, पतंजलि के जिलाध्यक्ष दयाराम आर्य, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य वासुदेव सहित अन्य मौजूद रहे।