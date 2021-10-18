Rewari News: 25 दिसंबर तक चलेगा रिफॉर्म उत्सव अभियान

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इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और अधिकारियों को अभियान के सफल क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण को जमीनी स्तर से जोड़ना और आमजन के सुझावों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था में और अधिक सुधार करना है। इसके लिए विशेष पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज करा सकेंगे।डीसी ने बताया कि पहले चरण जन मंथन के तहत 2 से 31 अक्तूबर तक पोर्टल के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। जनसभाओं, रैलियों और नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा।दूसरे चरण विमर्श में 10 अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्राप्त सुझावों की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण जन समाधान के तहत 10 अक्तूबर से 20 दिसंबर तक त्वरित सुधारों को धरातल पर लागू किया जाएगा। अंतिम चरण संकल्प सिद्धि 25 से 27 दिसंबर तक होगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर लागू सुधारों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, डीएमसी प्रदीप अहलावत, डीएचईओ डॉ. ज्योति यादव और माय भारत जिला युवा अधिकारी सुमित यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।