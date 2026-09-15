Rewari News: नशा मुक्ति टीम ने ग्रामीणों को किया जागरूक
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:49 AM IST
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रेवाड़ी। पुलिस की नशा मुक्ति टीम ने सोमवार को गोकुलपुर और गोकलगढ़ गांव में घर-घर जाकर सर्वे किया। ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई। एएसआई जितेंद्र ने कहा कि नशा स्वास्थ्य के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई, खेल और लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने को कहा गया। टीम ने साइबर ठगी से बचाव, ओटीपी व पासवर्ड साझा न करने और ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने की जानकारी दी। यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग की सलाह भी दी गई।
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