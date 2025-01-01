Rewari News: नगर परिषद चेयरपर्सन ने सफाई कर्मचारियों की हाजिरी जांची

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निरीक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और सफाई व्यवस्था को नियमित बनाए रखना रहा। नगर परिषद की चेयरपर्सन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी की गई, साथ ही नियमित सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।रेवाड़ी शहर में लगातार बढ़ती आबादी के बीच सफाई व्यवस्था बनाए रखना नगर परिषद के लिए चुनौती बना हुआ है। 32 वार्डों में कचरे का नियमित उठान और गलियों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की जरूरत है। कर्मचारियों की कमी के कारण कई स्थानों पर कचरा जमा होने की समस्या सामने आती है।नगर परिषद ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए घर-घर से कूड़ा उठाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट शुरू करने जैसे कदम उठाए हैं। इसके बावजूद कचरे के उचित निस्तारण में नागरिकों की भागीदारी अहम है। लोग गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग नहीं कर रहे हैं। इससे कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण में परेशानी आती है।शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ घरों से कचरा अलग-अलग एकत्र करने और लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। शहर की करीब तीन लाख आबादी की सफाई व्यवस्था का जिम्मा 300 कर्मचारियों के भरोसे है।नगर परिषद के 32 वार्डों में सफाई के लिए कर्मचारियों की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। अनुमान के अनुसार शहर में करीब 170 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। कर्मचारियों की कमी के चलते कई जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और नियमित सफाई के साथ कचरा उठान भी प्रभावित होता है।