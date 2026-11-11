Rewari News: कई महीनों से गोवंश पकड़ने का टेंडर खत्म, धारूहेड़ा के बाजारों में जाम और हादसों का खतरा

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शहर के मुख्य बाजारों में सुबह से लेकर शाम तक गोवंशों की मौजूदगी के कारण कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती थी। खासकर त्योहारों और बाजारों में भीड़भाड़ के दौरान लोगों की परेशानी और बढ़ जाती थी। बाजारों में जगह-जगह गोवंश सड़कों पर बैठे नजर आते हैं।एक ओर दुकानदारों के प्रतिष्ठानों के सामने ग्राहकों की आवाजाही रहती है, वहीं दूसरी ओर सड़क के बीच बैठे गोवंश और बेतरतीब खड़े वाहन यातायात में बाधा पैदा करते रहे। इससे दुकानदारों के कारोबार के साथ-साथ आम नागरिकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।दुकानदार प्रवीण कुमार, परमजीत, बिजेंद्र और यशवंत आदि ने बताया कि धारूहेड़ा के बाजारों में पहले से ही वाहनों की अधिक पार्किंग के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही सड़कों पर बड़ी संख्या में गोवंश बैठे रहने से स्थिति और गंभीर हो जाती है।कई बार बाजार में वाहन निकालना तक मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन गोवंशों के कारण रास्ते बाधित होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि गोवंशों के अचानक सड़क पर आ जाने या बीच रास्ते में बैठने से दोपहिया वाहन चालकों और अन्य राहगीरों के साथ हादसा होने का खतरा भी बना रहता है।टेंडर खत्म होने से कई महीनों तक बनी रही समस्यास्थानीय लोगों का कहना है कि गोवंशों को पकड़ने के लिए नगर पालिका की ओर से नियमित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बेसहारा पशु सड़कों और बाजारों में इकट्ठा न हों। ठेका समाप्त होने के बाद नई एजेंसी की नियुक्ति में देरी के चलते समस्या लगातार बनी रही। लोगों ने मांग की कि केवल गोवंश पकड़ने की औपचारिक कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित अभियान चलाकर पूरे नगर पालिका क्षेत्र को इसके दायरे में लाया जाए। साथ ही पकड़े गए गोवंशों को उचित व्यवस्था वाली गोशालाओं में सुरक्षित भिजवाया जाए, ताकि वे दोबारा सड़कों पर नजर न आएं।शहरवासियों को अभियान शुरू होने का इंतजारअब नगर पालिका की ओर से नई एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किए जाने के बाद शहरवासियों को अभियान शुरू होने का इंतजार है। लोगों की मांग है कि मुख्य बाजारों, व्यस्त सड़कों, कॉलोनियों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर गोवंशों को पकड़ा जाए। इसके साथ ही अभियान की नियमित निगरानी भी होनी चाहिए, ताकि कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद समस्या फिर से पहले जैसी न हो जाए। शहरवासियों को उम्मीद है कि नई एजेंसी के काम शुरू करने से बाजारों में जाम और सड़कों पर हादसों का खतरा कम होगा तथा आमजन और व्यापारियों को राहत मिलेगी।नई एजेंसी को जारी किया वर्क ऑर्डरनगर पालिका सचिव सुमित कुमार ने बताया कि बुधवार को ही गोवंशों को पकड़ने के लिए नई एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। एजेंसी जल्द ही नगर पालिका क्षेत्र में घूमने वाले बेसहारा गोवंशों को पकड़कर गोशाला में भिजवाने का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि नई एजेंसी के माध्यम से क्षेत्र में गोवंशों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।