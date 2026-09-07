Rewari News: यात्रियों की सुविधा के लिए रेलसेवा में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी

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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर ट्रेन में जोधपुर से 9 से 15 सितंबर और दिल्ली से 10 से 16 सितंबर तक एक तिहाई वातानुकूलित और एक तिहाई वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है।रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था निर्धारित अवधि तक लागू रहेगी। डिब्बों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी और भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन और आरक्षण से संबंधित जानकारी की पुष्टि कर लें। त्योहारों और अन्य अवसरों पर बढ़ने वाले यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे समय-समय पर विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ता है।