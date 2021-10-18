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प्रदीप कुमार मीणा की ड्यूटी मतदान दल संख्या 509 में एपीओ-3 के पद पर मतदान केंद्र संख्या 24, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादूवास के कमरा नंबर चार में लगाई गई थी। 13 नवंबर को मतदान दल के केंद्र पर पहुंचने के बाद भी वे अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए।अधिकारियों ने इसे निर्वाचन कार्य में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट खैरथल-तिजारा रहेगा। उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।