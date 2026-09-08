Rewari News: होमवर्क नहीं करने पर नौवीं के छात्र की पिटाई का शिक्षिका पर आरोप

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छात्र मयंक बीमारी के कारण करीब 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। सोमवार को वह छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचा। कक्षा में आते ही शिक्षिका ने उससे होमवर्क दिखाने को कहा। छात्र ने होमवर्क पूरा नहीं होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद शिक्षिका ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।पिटाई के बाद छात्र के हाथ और दोनों टांगों पर चोट के निशान दिखाई दिए। घटना के बाद वह काफी डरा हुआ है और मानसिक रूप से भी परेशान है। परिजनों ने छात्र के शरीर पर बने निशान का वीडियो भी बनाया, जिसमें वे चोट के निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है।वहीं, कोसली थाना प्रभारी विद्यासागर ने बताया कि छात्र के परिजनों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।