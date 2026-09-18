Rewari News: रक्तदान के महत्व पर हुई पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता में स्वाति प्रथम

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प्रतियोगिता रेडक्रॉस क्लब की इंचार्ज ज्योति गुप्ता के नेतृत्व में हुई। प्राचार्य दयावती ने विद्यार्थियों को रक्तदान का महत्व बताया। कहा कि रक्तदान एक महान सामाजिक कार्य है। समय पर उपलब्ध कराया गया रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से रक्तदान को लेकर जागरूकता, मानव सेवा और जीवन बचाने का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। निर्णायक मंडल में दीपक, डॉ. भरतभूषण, डॉ. प्रदीप कुमार और डॉ. हरिप्रकाश शामिल रहे।कार्यक्रम का संचालन रेड क्रॉस क्लब की इंचार्ज ज्योति गुप्ता ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।