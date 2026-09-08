Rewari News: विद्यार्थियों को नशे और साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी

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विद्यार्थियों को पढ़ाई, खेल और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने तथा नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई।टीम ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अपराधी फोन कॉल और सामाजिक माध्यमों के जरिये निजी जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों से अनजान लोगों के साथ अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करने की अपील की गई।इसके अलावा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने तथा यातायात संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।कहा कि किसी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की जानकारी तत्काल डायल-112 पर दें। नशे की बिक्री या सेवन से संबंधित सूचना पुलिस को देने के साथ नशा गतिविधियों की जानकारी मानस हेल्पलाइन 1933 पर भी दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशे और साइबर अपराधों से दूर रहने का संकल्प लिया।