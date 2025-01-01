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कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परियोजना संयोजक संतोष तंवर ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपने खंड का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है।प्रत्येक प्रतिभागी सराहना का पात्र है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संगीत, नृत्य और अन्य कलात्मक गतिविधियों में भागीदारी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल ने विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। निष्पक्ष निर्णय के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी राज्य स्तरीय कला उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।संगीत गायन (एकल शास्त्रीय) प्रतियोगिता में रेवाड़ी के पीएमएस राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा योगिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।बावल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र वंश ने दूसरा और नाहड़ खंड के गुड़ियानी स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 11वीं कक्षा की छात्रा साक्षी ने तीसरा स्थान हासिल किया।आयोजन को सफल बनाने में लेखाधिकारी आशीष अरोड़ा, कृष्ण, कर्ण सिंह, डॉ. कमल सिंह, संजय कुमार, बंटी सहित समग्र शिक्षा कार्यालय के कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।