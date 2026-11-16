Rewari News: कक्षा 3 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों का होगा स्कूल आधारित मूल्यांकन

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राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना और उनकी वास्तविक शैक्षणिक प्रगति का आकलन करना है।यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (स्कूली शिक्षा)-2023 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को पारंपरिक लिखित परीक्षाओं के अलावा कई तरह की गतिविधियां अपनाने की सलाह दी गई है। इनमें कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी, असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों की समझ, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और सीखने के परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।अधिकारियों को जारी किए निर्देशअक्तूबर और नवंबर के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी की ओर से भी इन निर्देशों की पुष्टि की गई है। यह प्रक्रिया बाल-केंद्रित, समावेशी और नियमित कक्षा शिक्षण से जुड़ी होगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान कर उनमें सुधार किया जा सकेगा।वर्जन :स्कूल आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षणिक क्षमता और सीखने के स्तर का आकलन करना है। इसके तहत शिक्षकों को केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर रहने के बजाय असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, प्रोजेक्ट और अन्य गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बच्चों की कमजोरियों की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर करने में मदद मिलेगी। सभी स्कूलों में इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा।-राजेंद्र शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी।