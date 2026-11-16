Rewari News: 25 केवीए ट्रांसफार्मर से कॉपर और अन्य सामान चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:34 PM IST
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धारूहेड़ा। गांव फदनी चौक के पास लगे 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर से चोर कॉपर और तेल सहित कीमती सामान चोरी कर ले गए। इस घटना से बिजली निगम को 62 हजार 725 रुपये का नुकसान हुआ है।
बिजली निगम के जेई पोहप सिंह ने धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 सितंबर 2026 की रात अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रांसफार्मर से कॉपर और अन्य सामान चोरी कर लिया।
घटना की सूचना 112 नंबर पर भी दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा नंबर दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बिजली अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस का कहना है कि बिजली निगम के जेई पोहप सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक सतेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस चोरी की घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और आरोपियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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बिजली निगम के जेई पोहप सिंह ने धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 सितंबर 2026 की रात अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रांसफार्मर से कॉपर और अन्य सामान चोरी कर लिया।
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घटना की सूचना 112 नंबर पर भी दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा नंबर दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बिजली अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस का कहना है कि बिजली निगम के जेई पोहप सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक सतेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस चोरी की घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और आरोपियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।