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विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपस्थिति रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने पर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि प्रभावित हो सकती है।निर्देशों के अनुसार, स्कूलों में छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपडेट करना होगा।इसके लिए स्कूल मुखिया और संबंधित प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है कि वे विद्यार्थियों का डाटा जांचकर समय पर अपलोड करवाएं। विभाग की ओर से इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं।शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल स्तर पर कार्य की नियमित समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि पात्र विद्यार्थियों की हाजिरी का रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो जाए।डाटा अधूरा रहने या समय पर अपडेट नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में परेशानी हो सकती है। विभाग का उद्देश्य छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना और लाभ वितरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है। इसके लिए स्कूलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एमआईएस पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने को कहा गया है।वर्जन:एमआईएस पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की उपस्थिति अपडेट करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। सभी स्कूल मुखियाओं को निर्धारित समय सीमा यानी छह दिसंबर तक विद्यार्थियों की हाजिरी का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा गया है, ताकि पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया प्रभावित न हो।-राजेंद्र शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी