Rewari News: फॉगिंग और सतर्कता से डेंगू मामलों में 80% की बड़ी गिरावट

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डेंगू एवं मलेरिया विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. जोगेंद्र तंवर ने बताया कि इस सीजन में मिले 61 मरीजों में से 18 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और 43 निजी अस्पतालों में चिह्नित किए गए हैं। डेंगू की जांच के लिए अब तक 3519 नमूने लिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित संक्रमण को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराने के साथ घर-घर सर्वे भी कराया है।रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक 27 मरीज मिले हैं। इसके अलावा सीएचसी बावल क्षेत्र में 13, मीरपुर में 12, गुरावड़ा में पांच, खोल में तीन और नाहड़ में एक मरीज की पुष्टि हुई है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक 18,92,458 स्थानों की जांच की है। इस दौरान घरों और आसपास पानी जमा होने वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखी गई। लोगों को कूलर, पानी की टंकियों, गमलों और अन्य बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देने के लिए जागरूक किया गया।वर्ष 2025 में जिले में डेंगू के 295 मामले सामने आए थे, जबकि इस बार अब तक इनकी संख्या 61 है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में भी पनप सकते हैं। ऐसे में घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और बुखार होने पर चिकित्सकीय जांच करवाएं।