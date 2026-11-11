Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Significant 80% drop in dengue cases due to fogging and vigilance

Rewari News: फॉगिंग और सतर्कता से डेंगू मामलों में 80% की बड़ी गिरावट

Wed, 11 Nov 2026 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 11 Nov 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Significant 80% drop in dengue cases due to fogging and vigilance
कूलर में लार्वा की जांच करता स्वास्थ्य विभाग कर्मी। स्रोत: विभाग
रेवाड़ी। फॉगिंग अभियान और सतर्कता के चलते इस बार डेंगू के संक्रमण पर काफी हद तक अंकुश लगाने में सफलता मिली है। पिछले साल के मुकाबले इस सीजन में डेंगू के मामलों में 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में जिले में डेंगू के 295 मरीज मिले थे, जबकि इस बार अबतक 61 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि डेंगू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।
विज्ञापन

डेंगू एवं मलेरिया विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. जोगेंद्र तंवर ने बताया कि इस सीजन में मिले 61 मरीजों में से 18 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और 43 निजी अस्पतालों में चिह्नित किए गए हैं। डेंगू की जांच के लिए अब तक 3519 नमूने लिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित संक्रमण को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराने के साथ घर-घर सर्वे भी कराया है।
विज्ञापन

रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक 27 मरीज मिले हैं। इसके अलावा सीएचसी बावल क्षेत्र में 13, मीरपुर में 12, गुरावड़ा में पांच, खोल में तीन और नाहड़ में एक मरीज की पुष्टि हुई है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक 18,92,458 स्थानों की जांच की है। इस दौरान घरों और आसपास पानी जमा होने वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखी गई। लोगों को कूलर, पानी की टंकियों, गमलों और अन्य बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देने के लिए जागरूक किया गया।

वर्ष 2025 में जिले में डेंगू के 295 मामले सामने आए थे, जबकि इस बार अब तक इनकी संख्या 61 है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में भी पनप सकते हैं। ऐसे में घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और बुखार होने पर चिकित्सकीय जांच करवाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed