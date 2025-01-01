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Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   'Seva Jyoti Yatra' to be flagged off today; Cabinet Minister Rajesh Nagar to be the chief guest.

Rewari News: आज निकलेगी सेवा ज्योति यात्रा, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर होंगे मुख्य अतिथि

Wed, 07 Oct 2026 01:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 07 Oct 2026 01:18 AM IST
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'Seva Jyoti Yatra' to be flagged off today; Cabinet Minister Rajesh Nagar to be the chief guest.
सेवा ज्योति यात्रा को लेकर जानकारी देतीं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली व अन्य। स्रोत : प्रवक
रेवाड़ी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत 7 अक्तूबर को सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। इसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजेश नागर होंगे।
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भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवक के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 7 अक्तूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
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जिलाध्यक्ष ने बताया कि रेवाड़ी में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान और विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जनसेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं।
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उन्होंने बताया कि यात्रा की तैयारियों को लेकर पिछले दो दिनों से जिला भाजपा कार्यालय में बैठकें आयोजित की जा रही थीं। कार्यक्रम जिला प्रभारी प्रोफेसर मदन गोयल के मार्गदर्शन में होगा। जिले की तीनों विधानसभाओं के विधायक लक्ष्मण यादव, डॉ. कृष्ण कुमार और अनिल यादव यात्रा के मुख्य संयोजक रहेंगे। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे जिले के विभिन्न मंडलों से भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बाल भवन परिसर में एकत्रित होंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लाइव संबोधन सुनाया जाएगा। इसके बाद बाल भवन से सेवा ज्योति यात्रा शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पहुंचेगी।
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