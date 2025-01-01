फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Science Exhibition... Students showcased their talent for science and innovation.

Rewari News: विज्ञान प्रदर्शनी.. विद्यार्थियों ने दिखाया विज्ञान और नवाचार का हुनर

Thu, 08 Oct 2026 01:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Science Exhibition... Students showcased their talent for science and innovation.
मसानी में आयो​जित खंड स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। संवाद 
धारूहेड़ा। शहीद दीनदयाल सीएम ईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसानी में बुधवार को खंडस्तरीय आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मॉडल प्रस्तुत किए। स्वच्छता में काजल, देशज कृषि पद्धतियों में स्नेहा, ग्रामीण परिवर्तन के मॉडल में निखिल कुमार, आपदा प्रबंधन में ईश्वर सिंह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मनीष, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण में हिमांशी, गणितीय मॉडलिंग एवं कम्प्यूटेशनल चिंतन में माही, शहीद दीनदयाल सीएम ईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अरविंद यादव और जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्रीमती रीनू यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। र्यक्रम के समापन अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. दुष्यंत कुमार ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed