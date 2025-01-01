Rewari News: विज्ञान प्रदर्शनी.. विद्यार्थियों ने दिखाया विज्ञान और नवाचार का हुनर
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:42 AM IST
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धारूहेड़ा। शहीद दीनदयाल सीएम ईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसानी में बुधवार को खंडस्तरीय आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मॉडल प्रस्तुत किए। स्वच्छता में काजल, देशज कृषि पद्धतियों में स्नेहा, ग्रामीण परिवर्तन के मॉडल में निखिल कुमार, आपदा प्रबंधन में ईश्वर सिंह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मनीष, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण में हिमांशी, गणितीय मॉडलिंग एवं कम्प्यूटेशनल चिंतन में माही, शहीद दीनदयाल सीएम ईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अरविंद यादव और जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्रीमती रीनू यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। र्यक्रम के समापन अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. दुष्यंत कुमार ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
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