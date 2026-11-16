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इसके साथ ही शहर की हवा ऑरेंज जोन से निकलकर येलो जोन में पहुंच गई है। प्रदूषण के स्तर में आई इस गिरावट से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।मौसम में बदलाव के साथ ही वायु गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है। वहीं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 21 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है।पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चल सकती हैं। इससे रात के तापमान में हल्की गिरावट और दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश में अलसुबह हल्की से मध्यम धुंध भी छा सकती है।मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय धुंध और रात में तापमान गिरने से ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ सकता है।