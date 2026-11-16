Rewari News: अहीर समाज पर टिप्पणी के विरोध में सर्व समाज ने पारित किया निंदा प्रस्ताव

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सभा के लिए आरके श्योराण, रामेश्वर जांगड़ा, भगत सिंह संभ्रिया, राजेंद्र सैन, हेमंत ग्रोवर, देवेंद्र तिवाड़ी, पीके गुप्ता और मनोज यादव की अध्यक्ष मंडली बनाई गई। वक्ताओं ने शासन-प्रशासन से प्रो. संगीत रागी और चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ उचित बीएनएस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो 21 नवंबर को नेहरू पार्क में एकत्रित होकर सचिवालय तक रोष प्रदर्शन किया जाएगा। सभा का संचालन कैलाश चंद ने किया।शुरुआत में कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ आंदोलन गठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित लोगों ने पारित किया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।सभा में पार्षद प्रवीण कुमार, रमेश ठेकेदार, सुरेश कुमार, नवीन जांघू, ईश्वर सिंह, रामोतार, प्रताप सिंह, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, भागेश देवी, सचिन भूरथैला, राजकुमार जलवा, अजय सिंह, सुरेंद्र रोहिला, करतार सैन, कुलदीप सिंह, बुधराम पवार सहित अनेक लोग मौजूद रहे।