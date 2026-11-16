Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Veer Naris (brave women/widows of fallen soldiers) will be honored on Rezang La Valour Day.

Rewari News: रेजांगला शौर्य दिवस पर वीर नारियों का होगा सम्मान

Mon, 16 Nov 2026 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Veer Naris (brave women/widows of fallen soldiers) will be honored on Rezang La Valour Day.
रेवाड़ी। अखिल भारतीय यादव महासभा (अहीर), रेजांगला ट्रस्ट और रेजांगला शौर्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में 18 नवंबर को रेजांगला युद्ध स्मारक पर शौर्य दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की वीरभूमि पर अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर अहीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस दौरान क्षेत्र की वीर नारियों, मेधावी बालिकाओं और शौर्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन

अखिल भारतीय यादव महासभा (अहीर) के प्रदेश महासचिव संगठन जगमोहन यादव ने बताया कि रेजांगला युद्ध भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।
विज्ञापन

वीर अहीर सैनिकों का साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने बताया कि समारोह का शुभारंभ सुबह 9 बजे महात्मा यशदेव और वैदिक आश्रम की टीम के सांनिध्य में हवन के साथ होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुबह 10 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 11 बजे सम्मान समारोह होगा। रेजांगला युद्ध के जीवित सैनिक हवलदार निहाल सिंह (सेना मेडल), कप्तान रामचंद्र मोहनपुर और हवलदार गजसिंह बेवल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में कई सैन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे।

कार्यक्रम में रश्मि यादव स्मृति और इंदिरा यादव स्मृति छात्रवृत्ति के तहत चार मेधावी छात्राओं को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। छात्रवृत्ति समिति अध्यक्ष राव संजय सिंह की ओर से प्रदान की जाएगी। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से समारोह में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और वीर नारियों व सैनिकों के सम्मान में सहभागी बनने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed