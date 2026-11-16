Rewari News: रेजांगला शौर्य दिवस पर वीर नारियों का होगा सम्मान

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अखिल भारतीय यादव महासभा (अहीर) के प्रदेश महासचिव संगठन जगमोहन यादव ने बताया कि रेजांगला युद्ध भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।वीर अहीर सैनिकों का साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने बताया कि समारोह का शुभारंभ सुबह 9 बजे महात्मा यशदेव और वैदिक आश्रम की टीम के सांनिध्य में हवन के साथ होगा।सुबह 10 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 11 बजे सम्मान समारोह होगा। रेजांगला युद्ध के जीवित सैनिक हवलदार निहाल सिंह (सेना मेडल), कप्तान रामचंद्र मोहनपुर और हवलदार गजसिंह बेवल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में कई सैन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे।कार्यक्रम में रश्मि यादव स्मृति और इंदिरा यादव स्मृति छात्रवृत्ति के तहत चार मेधावी छात्राओं को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। छात्रवृत्ति समिति अध्यक्ष राव संजय सिंह की ओर से प्रदान की जाएगी। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से समारोह में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और वीर नारियों व सैनिकों के सम्मान में सहभागी बनने का आह्वान किया।