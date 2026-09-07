Rewari News: घंटा खेल महासंघ की रेवाड़ी महिला कार्यकारिणी घोषित

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महासंघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि महिला इकाई को मजबूत करने और खेल को जिले के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रोशनी यादव ने महासंघ का आभार जताते हुए कहा कि वह अपनी टीम के साथ पद की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगी।उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि घंटा खेल को रेवाड़ी जिले के हर स्कूल और हर खिलाड़ी तक पहुंचाया जाए। अधिक से अधिक बच्चों को इस खेल से जोड़कर उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।महासंघ की नई महिला कार्यकारिणी से पदाधिकारियों और खेल से जुड़े लोगों को काफी उम्मीदें हैं।