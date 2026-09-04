Rewari News: हाफ मैराथन के लिए पंजीकरण जारी, तैयारियों को अंतिम रूप

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उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेल और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना है। यह आयोजन स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण का सामूहिक संकल्प है। विज्ञापन

10 किलोमीटर वर्ग के प्रतिभागियों के लिए शनिवार को राव तुलाराम स्टेडियम में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किट और बीब वितरित किए जाएंगे। प्रतिभागियों को पंजीकरण पहचान दिखानी होगी। प्रशासन की ओर से मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस, पेयजल और जलपान समेत जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेल और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना है। यह आयोजन स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण का सामूहिक संकल्प है।10 किलोमीटर वर्ग के प्रतिभागियों के लिए शनिवार को राव तुलाराम स्टेडियम में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किट और बीब वितरित किए जाएंगे। प्रतिभागियों को पंजीकरण पहचान दिखानी होगी। प्रशासन की ओर से मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस, पेयजल और जलपान समेत जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

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रेवाड़ी। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत नशा मुक्त हरियाणा, खेलयुक्त हरियाणा के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6 सितंबर को रेवाड़ी में राज्यस्तरीय हाफ मैराथन आयोजित होगी। इसके लिए पंजीकरण जारी है। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने जिलेवासियों, विशेषकर युवाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में पंजीकरण कर मैराथन का हिस्सा बनने की अपील की है।